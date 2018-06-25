حضرى خبز الردة بتكلفة أقل

حضرى الخبز بالردة فى دقائق معدودة على طريقة الشيف إلهام فتحى



المقادير..



1/2 كوب ردة

1 2/3 كوب دقيق أسمر

1 1/2 خميرة جافة

ماء دافئ للعجن

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر



طريقة التحضير



في وعاء عميق اخلطي كل من الدقيق الردة ، الملح ، السكر و الخميرة وأضيفي الماء الدافئ تدريجيا و اعجني حتي نحصل علي عجين متماسك.



في العجان علي سرعة متوسطة اخلطي العجين جيدًا حوالي 6 دقائق حتي يصبح لين ويغطي ويترك ليختمر من ساعة و ربع لساعة و نصف تقريبا.



قطعيه إلي 10 كرات متساوية الحجم و اتركيه ترتاح قليلا وافرديه علي سطح مرشوش بالدقيق على شكل أرغفة رفيعة نوعا ما.



سخني الوعاء جيدا جدا علي النار ونخبز عليها العيش من الجهتين حتي ينتفخ و يتلون باللون الذهبي.

