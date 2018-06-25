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حضرى خبز الردة بتكلفة أقل

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حضرى الخبز بالردة فى دقائق معدودة على طريقة الشيف إلهام فتحى

المقادير..

1/2 كوب ردة
1 2/3 كوب دقيق أسمر
1 1/2 خميرة جافة
ماء دافئ للعجن
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر

طريقة التحضير

في وعاء عميق اخلطي كل من الدقيق الردة ، الملح ، السكر و الخميرة وأضيفي الماء الدافئ تدريجيا و اعجني حتي نحصل علي عجين متماسك.

في العجان علي سرعة متوسطة اخلطي العجين جيدًا حوالي 6 دقائق حتي يصبح لين ويغطي ويترك ليختمر من ساعة و ربع لساعة و نصف تقريبا.

قطعيه إلي 10 كرات متساوية الحجم و اتركيه ترتاح قليلا وافرديه علي سطح مرشوش بالدقيق على شكل أرغفة رفيعة نوعا ما.

سخني الوعاء جيدا جدا علي النار ونخبز عليها العيش من الجهتين حتي ينتفخ و يتلون باللون الذهبي.

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