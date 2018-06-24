المالية: الخصم الضريبي يقلل 8 مليارات جنيه من إيرادات الدولة.. فيديو

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن آثار التعديل الضريبي الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الضرائب على الدخل، مشيرا إلى أن الخصم الضريبي يقلل 8 مليارات جنيه من إيرادات الضرائب في الدولة.



وأضاف وزير المالية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «خيري رمضان » في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الأولى»، أن العلاوات الدورية التي نص عليها القانون تكلف موازنة الدولة 24 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قرار زيادة المعاشات 15% بحد 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات لـ 750 جنيها كلف موازنة الدولة 28 مليار جنيه.



وأوضح أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة خلق فرص استثمار جديدة وجذب تلك الاستثمارات لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج لرفع إيرادات الدولة.

