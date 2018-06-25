شقيق العالم المصري الراحل عادل محمود: أخي هاجر لطلب العلم بعد 67

قال الدكتور محمود عبد الفتاح محمود، شقيق العالم المصري الراحل عادل محمود، إن أخيه رائد تصنيع لقاحات الأمراض المعدية في العالم، مشيرا إلى أن شقيقه من جيل العلماء المصريين الذين هاجروا لطلب العلم بعد عام 1967.



وأضاف «عبد الفتاح» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن شقيقه حاصل على درجة الدكتوراه بانجلترا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة للعمل هناك بسبب الفجوة في الطب بين البلدين، وهو كان يتميز بالتركيز العالي والطموح.



وأوضح شقيق العالم المصري الراحل عادل محمود، أن أخيه نافس كبار العلماء في الولايات المتحدة لامتلاكه أدوات التقدم والتكنولوجيا، منوها إلى أن الراحل عادل محمود كان حرصا على التحدث باللغة العربية في كل الأماكن ما عدا الجامعة.



ولفت إلى أن شقيقه كان يعاني من مرض فشل كلوي وظل متمسكا حتى أخر لحظة ، مضيفا أن الطلاب كانوا يتنافسون بينهم على حضور محاضرات شقيقه، متابعا أن الدكتور أسامة سليمان وشريف مختار هم زملاء وأصدقاء شقيقه في نفس الدفعة.