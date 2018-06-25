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وزير المالية: الرئيس كلف بإنهاء جميع النزاعات الضريبية .. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:30 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
توك شو
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد إنه سيتم طرح سندات للدولة في الفترة القادمة بالدولار، ومن الممكن أن تكون باليورو.

وأضاف وزير المالية في تصريحات لبرنامج القاهرة اليوم - تقديم الإعلامي جمال عنايت – أن الاستقرار الضريبي في مصر يساهم في ضخ استثمارات جديدة سواء من الخارج أو تطوير أعمال ومصانع وشركات قائمة بالفعل بالداخل، موضحًا أن المستثمر يقارن بين الوضع الاقتصادي في مصر وبين أسواق الدول المجاورة ويقرر بعدها الدخول في أي سوق، وفقًا للحوافز المقدمة له وطبقًا للسياسات الضريبية المطبقة في الدولة.

وأشار معيط إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدًا أن كل مواطن دخله أقل من 30 ألف جنيه سنويًا سيدفع ضريبة 12 جنيه شهريًا، موضحًا أن ما يتم هو محاولة إزالة التشوهات الموجودة بالموازنة العامة للدولة، مضيفا: "خلال السنوات الماضية كنا خائفين من الإصلاحات الاقتصادية".

وأكد وزير المالية أن مصر بها معدلات بطالة مرتفعة، ولذلك نقوم بجذب الاستثمارات الخارجية ، مشيرًا إلى أنه لابد من ثبات ووضوح رؤية الدولة للضرائب لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلال أسابيع سيتم اتخاذ قرارات جديد للضرائب لـ "تحفيز" المشروعات الصغيرة.

وفي سياق متصل أشار معيط أن هناك تكليفا رئاسيا لإنهاء النزاعات الضريبية المنظورة في المحاكم حاليًا.

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