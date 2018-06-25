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محافظات

محافظ البحر الأحمر يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالغردقة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:18 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يشدد علي تكثيف اعمال النظافة بالغردقة
إبراهيم جادالله
أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، تعليماته لمجلس مدينة الغردقة بتكثيف أعمال النظافة بممشى النصر بمدينة الغردقة والذي يشهد توافد العديد من المواطنين للترفيه والتنزه خاصة في فترة المساء، مشيرًا الى اهمية الحفاظ على نظافة هذا الصرح العظيم الذي يعد تحفة معمارية على ارض المحافظة الساحلية.

كما شدد المحافظ علي تشغيل السماعات بشاشات العرض بالممشي حتي تجذب أنظار المواطنين لما يتم تنفيذه علي ارض المحافظة في مختلف المجالات ، بالإضافة الي المزارات السياحية والدينية التي تتواجد بها.

ومن ناحية أخرى وجه المواطنين المتواجدين بالممشي الشكر المحافظ معربين عن سعادته البالغة بإقامة هذا الممشي بالقرب من التجمعات السكنية بوسط المدينة ، كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع المحافظ .
محافظ البحر الأحمر يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالغردقة

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