فائدة لن تخطر ببالك للبنجر

لا غنى عن كريمات تقشير الوجه، خاصة خلال الصيف للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتحسين مرونة الجلد ما يجعل البشرة ناعمة ونضرة إليك قناع البنجر لتفتيح البشرة ومنحها التوهج تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد"



كل ما تحتاجين لتحضير القناع



• ملعقتان صغيرتان من عصير البنجر.



• ملعقة صغيرة من اللبن.



• ملعقة صغيرة من عصير الليمون.



• ملعقة دقيق



طريقة تطبيق الوصفة ..



فى الخلاط الكهربائى أمزجى المكونات حتى تشكيل عجينة ناعمة وقومي بفردها وتوزيعها جيدًا على الوجه على الأقل مرتين أسبوعيًا وستظهر نتيجة تطبيق القناع بعد مرات قليلة من التطبيق وستشعرين بالفرق وتفتيح بشرتك لدرجات.