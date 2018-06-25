العدل جروب تقدم جزءا ثانيا من أرض النفاق

أعلنت شركة العدل جروب نيتها فى تقديم جزء ثانى من مسلسل "ارض النفاق" الذى يقوم ببطولته محمد هنيدي وهنا شيحة والذى عرض الجزء الأول منه فى رمضان الماضى.



ويأتي هذا القرار بناء على النجاح الذى حققه الجزء الأول فضلا عن ان العمل يحتمل كثيرا من المواقف الكوميدية ومناقشة كثير من القضايا الاجتماعية التي تواكب المجتمع.



يذكر ان المسلسل مأخوذ عن رواية أدبية للأديب يوسف السباعى والتى تحمل نفس الاسم والتى تم تحويلها من قبل الى فيلم سينمائي قام ببطولته فؤاد المهندس وسميحة أيوب وشويكار.

