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توك شو

أحمد موسى: أردوغان يسير على نهج الشاطر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:31 ص
أردوغان
أردوغان
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الجنسيات المتواجدة في تركيا لها حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، طالما سيدلي الشخص بصوته لصالح أردوغان.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «لك حق التصويت في الانتخابات التركية لو هتصوت لأردوغان سواء كنت مصري أو تركي أو إسرائيلي، أو أمريكي» معلقا «الختم معايا والدفاتر بتاعتي، اللي عمله خيرت الشاطر في الانتخابات هنا، كرره أردوغان في تركيا».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تزوير الانتخابات البرلمانية التركية، والانتخابات الرئاسية التركية، قائلا: "انتهت شرعية أردوغان اليوم، ولو هناك عدالة لتم إعلان محرم إنجة رئيسا شرعيا لتركيا".

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