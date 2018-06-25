الصحة والتعليم العالى إيد واحدة .. هالة زايد تدرس إنشاء مجلس أعلى للصحة.. ونواب: يفعل الإدارة الواحدة للقطاع.. ويخدم قانون التأمين الجديد

نواب البرلمان :



مقترح المجلس الأعلى للصحة يفعل الإدارة الواحدة للقطاع

نطالب بتعاون التعليم والصحة لخدمة قانون التأمين الجديد

هناك فجوة بين احتياجات منظومة الصحة والخريجين





تواصل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الجديدة لقاءاتها لإبرام بروتوكولات التعاون والتنسيق بين القطاعات لخدمة المنظومة الصحية.



وفى هذا السياق، عقدت الدكتورة هالة زايد، اجتماعا مع المجلس الأعلى للجامعات،السبت الماضى، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورؤساء الجامعات المصرية.



وأكدت خلال الاجتماع على أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى كافة المجالات الطبية والتدريبية، بما يعود بالصالح على الطبيب والمريض المصرى، مشيرة إلى عزمها إنشاء مجلس أعلى للصحة فى مختلف المحافظات المصرية.



وفى هذا التقرير، نبرز رؤية لجنة الصحة بالبرلمان حول آليات وشكل التعاون الواجب قيامها بين الصحة والتعليم العالي، وأهمية إنشاء مجلس أعلى للصحة على مستوى الجمهورية.



بداية، أشاد النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بفكرة إنشاء وتعميم المجلس الأعلى للصحة بمختلف المحافظات، والتى من خلالها يمكن الربط بين القطاع الصحي كله؛ ليكون تحت إدارة واحدة، الأمر الذي يؤدى لعدم وجود حالة من التشتت في الأجهزة الصحية.



وأكد "هلالي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على أن لجنة الصحة تتابع عن كثب خطة الوزيرة الجديدة، الدكتورة هالة زايد، وتفتح ذراعيها للتعاون معها والتنسيق معها فى كل ما يخص القطاع الطبي.



وشدد عضو صحة البرلمان، على ضرورة تكثيف التعاون فيما بين وزارة التعليم العالى، ووزارة الصحة، على مستوى المستشفيات الجامعية وربطها بغيرها من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.



وتابع النائب: إن تبادل الخبرات ووجود وعون مشترك أكبر بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، له من الفائدة ما يعود على المريض وعلى القطاع الصحي كله.



من جانبه، قالت النائبة مرفت موسي، إن إنشاء مجلس أعلى للصحة يسهم فى وجود تكامل بين فى القطاع الصحي، إذ يلغي فكرة تبعية المستشفيات، سواء كانت لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك مجلس أعلى للصحة يتبعه كل ما يخص منظومة الصحة.



وأكدت "موسى" فى تصريحات خاصة، على أهمية التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، التابعة لوزارة التعليم العالي، للاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوفرة لدى الأخيرة، فضلا عن الاستفادة من وجود الكادر الجامعى والأساتذة المتخصصين بها.



وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه فى ظل استعدادنا لتفعيل قانون التأمين الصحى الشامل، من الأهمية أن يكون هناك نوع من التعاون بين مختلف القطاعات، لخدمة منظومة الصحة، والتى تعانى قصور كبير للغاية.



وأخيرا، عبر النائب سامي المشد، عن استيائه من وجود فجوة كبيرة بين أعداد خريجي كلية الطب البشري وبين احتياجاتنا لطاقم الأطباء، مشيرا إلى أن النقص الكبير فى عدد خريجي كليات الطب كل عام، يقابل فائضا كبيرا على مستوى خريجي الصيدلة والأسنان، ما يخلق عجزا فى القطاع وفائض كذلك.



وطالب "المشد" بضرورة ان يكون هناك تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، لمعرفة احتياجات القطاع على مستوى الخريجين.



وأضاف عضو صحة البرلمان بأن هناك عجزا كبيرا فى أعداد الأطباء فى وزارة الصحة، يستتبعه الحاجة لوجود ربط بين الصحة والتعليم العالي، للاستفادة من المتخصصين والأساتذة لدى الأخيرة، لاسيما وأن المستشفيات الجامعية غنية بالأدوات الصحية اللازمة، فضلا عن الكوادر التدريبية وغيره.