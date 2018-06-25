مسرحية كتمت تمثل السودان فى المهرجان القومى للمسرح

اختارت إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى، المسرح السودانى لاستضافته فى الدورة المقبلة، التى ستنطلق يوم 19 يوليو، وسيقدم خلال فعاليات المهرجان فرقة المسرح القومى والتى ستقدم مسرحية "كتمت" والتى ستعرض خارج المسابقة الرسمية.



كما سيخصص المهرجان ندوة يشارك فيها كبار الفنانين والنقاد من مصر والسودان للحديث عن المسرح السودانى وتاريخه وعلاقته بالمسرح المصرى وأشهر فنانينه وأهم المسرحيات التى قدمها.



مسرحية "كتمت" من إخراج حاتم محمد على وتأليف وتمثيل نصرالدين عبدالله ويشارك فيها محمد صالحين، أمنية فتحى، إبراهيم شنتو، أمل محجوب، موسيقى عاطف صالح وديكور محمد صديق ومخرج مساعد عادل فطر.



تتناول المسرحية قضية مهمة جدا، وهى اصطدام الشباب بالواقع بعد تخرجهم من التعليم العالى، كما تتناول الفساد واستغلال النفوذ وتطويع القوانين لمصادرة الحقوق فى التعبير عن أزمة الشباب، التى تجرى بمحاصرتهم ومحاولات منعهم من الغناء بعد أن أوصدت أمامهم فرص العمل كذلك امتهانهم مهنًا أدنى من تأهيلهم الأكاديمي، كما تكشف الفوضى فى الحقل الصحى والأخطاء الناتجة من غياب الرقابة فى المستشفيات، والضعف الإدارى، وبالضرورة مهددات تلحق بالإنسان نتيجة الإهمال والفساد ويُطرح كل ذلك فى قالب ساخر وكوميدى لقضايا مواكبة وملحة.