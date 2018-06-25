ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

524 مليون دولار إيرادات فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حقق فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom إيرادات بلغت 524 مليون دولار فى دور العرض على مستوى العالم، وذلك منذ طرحه فى 22 يونيو الماضى.

وتدور أحداث الجزء الجديد من السلسلة، بعد أحداث الجزء السابق منه، والذى انتهى بدمار حديقة الديناصورات، إلا أن صناع العمل يعودون مرة أخرى للجزيرة التى وقعت عليها الأحداث فى محاولة لإنقاذ عدد من الحيوانات التى تبقت على الجزيرة بعد إطلاق بركان خامل لحممه الملتهبة تمهيدا للثوران.

سلسلة "Jurassic World" تفترض وجود عالم الديناصورات، وتُظهِر الخطر الذى تحمله للبشرية، وفى الجزء الماضى سلطت الأحداث الضوء على جزيرة أيلا نوبلار التى تحتوى على العديد من الديناصورات، ولكن الفوضى تعم المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثيًّا يدعى "إندومينوس ريكس" من الهرب فى أنحاء الجزيرة.

ترشيحاتنا

حزب المعارضة التركية: لدينا نتائج تشير لجولة إعادة بين أردوغان وإنجه

التايم البريطانية: النازية تعود من جديد إلى تركيا بعد فوز أردوغان

أحمد موسى: لا يمكن الصمت على ما حدث لـ محمد صلاح .. فيديو

شاهد.. أصوات منافس أردوغان بالانتخابات التركية ملقاة في القمامة

سي.إن.إن: فوز أردوغان بالانتخابات كارثة دولية

الشيشان تعلق على تصريحات سي إن إن عن محمد صلاح

لجنة الكرة بالأهلي تعلن تشكيل الجهاز الفني لفريق 97

مع شوبير: وكيل محمد صلاح وراء تسريب خبر مفبرك عن اعتزاله

كارتيرون يستقر على استمرار رباعي الأهلي بمعسكر الإسكندرية

طبيبة نفسية: المريض يقتل أسرته في هذه الحالات .. فيديو

لحظة اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخا فوق الرياض ..فيديو

وقف نائب الطريقة المسلمية وتحقيق مع المشاركين في الصلاة الغريبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

فيديو

أحمد موسى: اتحاد الكرة دمر صلاح وارتكب جريمة بحقه .. فيديو
خبيرة تغذية تقدم نصائح للمرأة للحفاظ على وزنها .. فيديو
نادي المستقبل: لن نتنازل عن حقوق انتقال إبراهيم حسن للزمالك.. فيديو
طبيبة نفسية: المريض يقتل أسرته في هذه الحالات .. فيديو
طرح البرومو الدعائى لفيلم The Little Stranger .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟