طرح البرومو الدعائى لفيلم The Little Stranger .. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة The Little Stranger البرومو الدعائى له قبل عرضه فى أغسطس المقبل.



الفيلم من بطولة روث ويلسون، و دومينال جليسون، و ويل بولتر، وشارلوت رامبلينج، وآنا مادلي، وكاميلا ارفويدسون، وكيت فيليبس، وجوش ديلان، ومن إخراج ليني أبراهامسون، ومن تأليف لوسيندا كوكسون ، وسارة ووترز.



وتدور قصته حول الدكتور فاراداي ابن الخادمة الذي بنى حياة من الاحترام الهادئ كطبيب ريفي، وخلال صيف عام 1948 تم استدعاؤه إلى مريض في قاعة، حيث كانت والدته تعمل من قبل، وكانت القاعة موطنًا لعائلة أيريس لأكثر من قرنين من الزمان، ولكنها الآن في حالة تدهور ويعيش سكانها - الأم والابن والابنة - في حالة مزعجة من شيء أكثر شؤمًا من طريقة حياة تؤدى إلى الموت، عندما يبدأ فاراداي علاج مريضه الجديد، لم يكن يعرف أن قصة عائلته على وشك أن تكون مترابطة مع نفسه.

