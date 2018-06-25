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برلمان

نائبة تطالب بتعاون التعليم العالي والصحة لخدمة قانون التأمين الجديد

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:01 ص
نواب
نواب
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة مرفت موسي، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن إنشاء مجلس أعلى للصحة يسهم فى وجود تكامل فى القطاع الصحي، إذ يلغي فكرة تبعية المستشفيات، سواء كانت لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك مجلس أعلى للصحة يتبعه كل ما يخص منظومة الصحة.

وأكدت "موسى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أهمية التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، التابعة لوزارة التعليم العالي، للاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوفرة لدى الأخيرة، فضلا عن الاستفادة من وجود الكادر الجامعى والأساتذة المتخصصين بها.

وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه فى ظل استعدادنا لتفعيل قانون التأمين الصحى الشامل، من الأهمية ان يكون هناك نوع من التعاون بين مختلف القطاعات، لخدمة منظومة الصحة، والتى تعانى قصور كبير للغاية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت خلال حضورها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات السبت الماضى، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورؤساء الجامعات المصرية، أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى كافة المجالات الطبية والتدريبية، بما يعود بالصالح على الطبيب والمريض المصرى.

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