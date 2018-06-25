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أحمد موسى: صحفيون أتراك رفضوا التواصل معنا خوفًا من الاعتقال

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:25 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حاول الاتصال بصحفيين أتراك لإجراء مداخلات معهم خلال برنامج على مسؤوليتي، مؤكدا أنهم رفضوا خوفا من اعتقال أردوغان لهم.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «صحفيون أتراك أكدوا لي أنهم سيعتقلون في حالة الإدلاء بتصريحات ضد أردوغان».

وأشار إلى أن أردوغان أجرى تعديلات دستورية تنص على مد الفترة الرئاسية إلى 5 سنوات بدلا من 4، وحرمان البرلمان من تشكيل الحكومة، ومناقشة الموازنة، أو معارضة أردوغان في أي قرار، معلقًا «أردوغان فصل دستور» لافتا إلى أنه سيعدل الدستور بعد انتهاء المدتين القادمتين، ليستمر على كرسي الرئاسة.

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