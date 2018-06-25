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برلمان

نائب قنا يحصل على موافقة لرصف وإنارة عدد من شوارع الدائرة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:02 ص
اللواء محمد سعيد
اللواء محمد سعيد الدويك
أحمد أيمن
حصل اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على موافقة وزارة التخطيط بتوفير مبلغ مالي لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الدائرة إلى جانب توفير 300 كشاف كهربائي لاستكمال إنارة شوارع الدائرة.

وقال "الدويك"، في تصريحات صحفية له، إنه سيتابع مع الجهات المعنية مخطط رصف شوارع الدائرة وتجميلها وتزيينها لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين.

وشدد نائب قنا على أنه سيواصل جهوده مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لحل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها الدائرة، والعمل على تطوير الوحدات الصحية وتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة، إلى جانب إنشاء مدارس جديدة لتخفيف التكدس الطلابي.

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