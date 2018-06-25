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كأس العالم

أول تقرير رسمي من فيفا بشأن تعاطي لاعبي روسيا للمنشطات

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:01 ص
أول تقرير رسمي من
أول تقرير رسمي من فيفا بشأن تعاطي لاعبي روسيا للمنشطات
رويترز
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأحد مزاعم وسائل إعلام بريطانية بشأن تعاطي بعض لاعبي منتخب روسيا للمنشطات قائلا إنه لا يوجد أي دليل على تعاطي المنشطات بين لاعبي الدولة المضيفة لكأس العالم.

وقال الفيفا في بيان يمثل تكرارا لما ذكره الشهر الماضي "لا يوجد دليل كاف على انتهاك أي لاعب كرة القدم لقواعد مكافحة المنشطات".

وأضاف البيان ان التحقيق الذي فُتح ضد لاعبين ضمن التشكيلة المبدئية لروسيا الشهر الماضي قد أغُلق.

وحقق الفيفا مع روسلان كامبولوف مدافع روبن كازان، الذي كان ضمن التشكيلة الأولية لروسيا الشهر الماضي، بشأن مزاعم تعاطيه للمنشطات لكنه تعرض لإصابة في وقت لاحق وغاب عن التشكيلة النهائية.

وقال الفيفا "خلال التحقيقات تم فحص كل الأدلة الممكنة ولم ندخر جهدا في سبيل ذلك".

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