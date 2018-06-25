جهاز حماية المستهلك الأقصر يستقبل 12 شكوى



أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن تلقى جهاز حماية المستهلك بالمحافظة 12 شكوى وذلك خلال الفترة من شهر يناير 2018 حتى نهاية شهر أبريل 2018.



واشار الى ان اشتملت الشكاوى على 3 شكاوى استبدال، و3 شكاوى رد مبلغ شراء سلع، و2 شكوى اصلاح سلع، وشكوى تم حفظها، و3 محاضر تم تحريرها بناء على الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتم إزالة أسباب الشكوى.



وأضاف وكيل وزارة التموين، أن ذلك يأتى فى إطار مصلحة المستهلك فى شراء السلع بأمان والحفاظ على حقوق المستهلك، والتصدى لحالات الغش، والتأكد من عدم التلاعب فى السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن المواطن يستطيع التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880.







