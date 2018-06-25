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التصديري لمواد البناء: 70% من الاقتصاد المصري غير رسمي .. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:25 ص
الدكتور وليد جمال
الدكتور وليد جمال الدين
محمد الصاحى
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري المصري لمواد البناء، إن 70 % من الاقتصاد المصري غير رسمي، ولا يمكن حصر قيمة الأموال المتداولة في الأسواق، مشيرا إلى أن تلك الأموال تظهر مع الشعب المصري في حال طرح مشروعات جديدة للمواطنين، والتي تحظى بإقبال كبير بدليل في حال طرح وحدات سكنية بأماكن راقية أو خلال طرح شهادات قناة السويس.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي «خيري رمضان» في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الأولى»، أن سوق العقارات في مصر سوق كبيرة وعملاقة، ولا يقتصر على أصحاب الإعلانات، خاصة وأن أصحاب العقارات الذين يتجهون للاعلانات لا يشكلون سوى 7% فقط من حجم سوق العقارات في مصر، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من سوق العقارات تتمثل في الإسكان منخفض التكاليف والمتوسط والعقارات الأهلية في الأقاليم والقرى.

وأوضح أن المواطن المصري لديه قدرة شرائية خاصة على سوق العقارات خاصة في الإسكان المتوسط.

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