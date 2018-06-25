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فرج عامر: الإعداد السيئ وراء الخروج المبكر لمصر من المونديال

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:31 ص
فرج عامر رئيس نادى
فرج عامر رئيس نادى سموحه وعضو مجلس النواب
توك شو
أكد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المنتخب الوطنى لكرة القدم لم يتم إعداده بالشكل المناسب للمشاركة بمونديال روسيا، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة هو المسئول عن المستوى المتدنى الذى ظهر عليه الفريق، والخروج المبكر من البطولة.

وأضاف عامر فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتى» على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب لم يقدم المنتظر منه فى ظل تقديم منتخبات أقل مستوى مميز بالمونديال مثل نيجيريا والسنغال لمستويات متميزة.

وشدد فرج عامر على أن المصريين حرموا حتى من الظهور المشرف فى هذا الحدث الكروى، مؤكدا أنه لا يتجنى على اتحاد الكرة الذى سبق واشاد به عقب تحقيق حلم الوصول لكأس العالم بعد غياب دام لـ 28 عاما، كما أنه هو أيضًا أول من سيطالب بمحاسبة المسئول عن الظهور السيئ بالمونديال.

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