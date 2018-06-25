عودة المياه لأبو سلطان بعد انتهاء إصلاح محطة الصرف الصحي .. صور

أكدت أهالي عزب أبو سلطان بمركز ومدينة فايد محافظة الإسماعيلية، على بدء ضخ المياه بشكل نسبى بشبكة المياه، ووصولها المنازل، بعد انقطاع استمر لأيام بشكل متواصل.



ورصدت عدسة موقع "صدى البلد" منذ ساعات معاناة الأهالي بعد اصطحاب نساء القرية والعزب التابعة لها والمحرومة من المياه النظيفة، وأهمها المخاضة والرباعية، أطفالهن في رحلة الحصول على المياه من السيارات التي جابت الشوارع، وسط مشاعر ممزوجة بالاستنكار والسعادة في نفس الوقت.



وقال الأهالي المتضررون بالمنطقة، إن أزمة انقطاع المياه بدأت منذ نحو أسبوع، وكانت تعطل الخدمة لفترات متقاربة، وبدأت منذ يومين تنقطع بصورة مستمرة، دون أن تفلح استغاثتهم في عودتها من جديد.



وقال إبراهيم سيف، أحد الأهالي المتضررين، إنهم ترددوا على مسؤولي القرية، الذين أكدوا أن سبب انقطاع المياه هو تعطل ماكينة الغطاس التابعة للصرف الصحي، وأن المحطة بأكملها غير مطابقة للمواصفات، وأن تعطلها يدفع مسؤولي القرية لتعطيل خدمة المياه النظيفة.



فيما قال محمد همام، من أهالي قرية أبوسلطان، إن الأهالي عادوا إلى القرون الوسطى، إذ تجوب سيارات المياه بشوارع القرية لحل أزمة انقطاع المياه، كالسقا الذي كان يطوف أيام زمان، متسائلًا "إلى متى؟ وهل سيبقى هذا هو الحل؟".