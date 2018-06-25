ضبط صاحب مستودع استولى على 111 إسطوانة بوتاجاز بالبحيرة

نفذت إدارة تموين مركز شبراخيت برئاسة المهندس خالد الكومى حملة مكبرة للرقابة على الأسواق ومستودعات الغاز وللتصدى لتجار السوق السوداء بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع العقيد وجدى الصيرفى مدير إدارة شرطة مباحث تموين البحيرة.



وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مستودعات الغاز قام صاحبه بالتصرف فى 111 اسطوانة غاز تجارية واخر لعدم الاعلان عن الاسعار لاسطوانات الغاز المنزلية، بالإضافة إلى ضبط كميات بويات وصبغات منتهية الصلاحية.



كما تمكنت الحملة من ضبط 310 عبوات أدوات تجميل وعطور مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

