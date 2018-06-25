الأزهر يسدد ديون مستأجري البازارات السياحية بأسوان

أشاد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بالدور المجتمعي والإنسانى لمؤسسة الأزهر الشريف والتى تسعى دائمًا إلى راحة وخدمة المواطن المصرى مهما كانت ديانته أوعقيدته أو مكان وجوده ليبقى الأزهر، دائمًا آمد الدهر منارة الإسلام ومنبر الخطاب الدينى الوسطى والراية الوطنية التى تجمع ولا تفرق.



جاء ذلك عقب استجابة بيت الزكاة والصدقات المصرى بإشراف فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر لطلب محافظ أسوان بمساندة جهود المحافظة فى سداد المديونيات المستحقة على مستأجرى البازارات السياحية بمختلف المواقع الأثرية والمعالم السياحية، موجهًا فى إتصال تليفونى شكره لفضـيلة الإمـام الأكبر الـدكتور أحمـد الطيب شــيخ الأزهر الشــريف لموافقة مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى بسداد المديونيات المتأخرة منذ عام 2011 وتراكمها بمبالغ كبيرة فاقت قدرة مستأجرى البازارات السياحية على السداد بإنتظام للعديد من الجهات التنفيذية.



حيث تم سداد جميع مديونيات 231 من مستأجرى البازارات السياحية بإجمالى 7.2 مليون جنيه منها 115 مستأجر مستحق عليهم 2،4 مليون جنيه ديون لمنطقة أثار أسوان والنوبة وذلك من مستأجرى بازارات بمدن إدفو وكوم أمبو وأسوان.



وأضاف مجدى حجازى بأنه من ضمن المستفدين أيضًا من سداد الديون 68 من مستأجرى البازارات بمنطقة معبدى أبوسمبل بإجمالى 4.2 مليون جنيه مستحقة لصندوق أثار النوبة ، بجانب سداد ديون 15 من مستأجرى بازارات منطقة فيله بحوالى 417 ألف جنيه مستحقة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى أكثر من 93 ألف جنيه ديون مستحقة على 33 مستأجر بازار بشارع الكورنيش لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو .



وقدم حجازى التهنئة لأبناء أسوان من مستأجرى البازارات السياحية الذين استفادوا من سداد الديون المتراكمة عليهم ليؤكد ذلك على منهجية الدولة بمؤسساتها الدينية والتنفيذية فى السعى الدؤوب لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين الشرفاء وفتح الباب أمامهم من أجل حياة كريمة ومستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.