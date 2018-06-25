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أخبار العالم

سي.إن.إن: فوز أردوغان بالانتخابات كارثة دولية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
وصفت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية الفوز الذي حققه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتحالفه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجارية، التي جرت أمس الأحد، بأنها كارثة على المجتمع الدولي.

وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إن فوز أردوغان سيمهد له الطريق بتنفيذ سياسات أكثر تشددًا على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة الملف السوري، مشيرةً إلى أن السلطة الممنوحة للرئيس التركي أصبحت الآن قوية للغاية مقارنة بأي وقت مضى.

وأضافت: "على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، عكف أردوغان من خلال رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية على تقويض الديموقراطية داخل تركيا، فضلًا عن تضييق الخناق على حرية الرأي والصحافة والنظام القضائي، كما أن حالة الطوارئ كانت بمثابة تفويضًا مطلقًا له لسحق المعارضة، وحكم البلاد بصورة ديكتاتورية متسلطة".

وتابعت "سي.إن.إن": "يجب على الولايات المتحدة أن تحذر من أردوغان بعد فوزه وتعزيز سلطته، وذلك أكثر من أي وقت مضى".

وحصل أردوغان، على أكثر من 53.21 % من أصوات الناخبين، بعد فرز أكثر من 90 % من الأصوات بانتخابات الرئاسة، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

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