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أخبار العالم

نيجيريا تفرض حظرا للتجول بعد مقتل 70 في اشتباكات طائفية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:11 ص
نيجيريا تفرض حظرا
نيجيريا تفرض حظرا للتجول بعد مقتل 70 في اشتباكات طائفية
رويترز
فرضت نيجيريا حظر تجول من غروب الشمس حتى الفجر يوم الأحد في ولاية بلاتو بوسط البلاد بعد مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا في اشتباكات طائفية بين مزارعين ورعاة خلال مطلع الأسبوع.

وتصاعد صراع مستمر منذ عقود هذا العام لا سيما في ولايات المناطق النائية المتنوعة عرقيا ودينيا والمعروفة باسم الحزام الأوسط مما تسبب في سقوط قتلى أكثر من تمرد جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا.

وقال ياكوبو داتي مفوض الإعلام في ولاية بلاتو لرويترز "فرضت الحكومة حظرا للتجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا من أجل إعادة الأمور لطبيعتها ووضعت الشرطة والعناصر الأمنية الأخرى في حالة تأهب في الوقت الراهن".

وتصاعدت أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين، والتي ترجع بعضها إلى تضاؤل الأراضي الخصبة، لتتحول إلى دائرة من العنف والهجمات الانتقامية التي قتلت مئات الأشخاص هذا العام في الحزام الأوسط.

وأصبح انعدام الأمن مشكلة انتخابية رئيسية للرئيس محمد بخاري الذي يسعى لإعادة انتخابه في فبراير.

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