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كأس العالم

شاهد .. مدرب بنما يطالب نظيره الإنجليزي بالكف عن تسجيل الأهداف

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:38 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
سخر عصام الشوالي الناقد والمعلق الرياضي من هزيمة منتخب بنما أمام انجلترا بسداسية مقابل هدف وحيد.

ونشر عصام الشوالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لمدرب بنما يتحدث لنظيره الانجليزي وعلق قائلا: "لقطة اليوم مدرب بنما يطلب من مدرب إنجلترا تهدئة اللعب وعدم تسجيل المزيد من الأهداف! يا عم خفوا علينا شوية، ارحمونا حرام عليكم".

يذكر أن منتخب إنجلترا فاز على نظيره البنمى بسداسية مقابل هدف وحيد و يتصدر الإنجليز قمة المجموعة السابعة ويتاهل للدور الثاني بالمونديال، فيما ودع منتخب بنما البطولة مونديال روسيا ٢٠١٨.

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