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كأس العالم

مصر فى المركز السابع فى ترتيب الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:11 ص
مصر فى المركز السابع
مصر فى المركز السابع فى ترتيب الميداليات فى دورة ألعاب البحر
أ ش أ
احتلت مصر المركز السابع فى ترتيب الميداليات فى دورة ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها مدينة تراجونا الإسبانية خلال الفترة من 22 يونيو حتى الأول من يوليو برصيد 15 ميدالية بوقع 3 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات.

وكانت فرق البعثة المصرية قد نجحت فى إضافة ذهبية وأربع فضيات وبرونزية فى منافسات يوم الاحد.

وتتصدر إيطاليا الترتيب بواقع 49 ميدالية متنوعة تليها أسبانيا برصيد 40ميدالية ثم تركيا برصيد 25 ميدالية.

وتأتي صربيا وفرنسا واليونان فى المراكز من الرابع حتى السادس ثم مصر فى المركز السابع.

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