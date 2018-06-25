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حوادث

انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:31 ص
إنتشال جثة طبيب غرق
إنتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة من انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بطريق" إيتاى البارود /كفرالشيخ" إثر وقوع حادث انقلاب سيارته الملاكى بالترعة المشار إليها وذلك بعد وقوع الحادث بـ24 ساعة.

وكان الدكتور محمد شبل حاتم قد لقى مصرعه غرقا بترعة الخندق بمركز إيتاى البارود بالبحيرة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى  بالترعة المشار اليها اثناء عودته من العيادة الخاصة به بقرية الضهرية بدائرة المركز، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمحل الواقعة وتمكنت من انتشال جثة الطبيب بعد 24 ساعة من وقوع الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لجنوب دمنهور. 

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع الحادث، وانتقل رجال الشرطة وقوات الإنقاذ النهرى لمحل الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكى يستقلها الدكتور محمد شبل حاتم بسبب انفجار إطار العجلة الخلفية للسيارة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة
انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة
انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة
انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة
انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة
انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة
انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة
انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة
انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة
انتشال جثة طبيب غرق بترعة الخندق بايتاى البارود بالبحيرة

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