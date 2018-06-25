نادي المستقبل: لن نتنازل عن حقوق انتقال إبراهيم حسن للزمالك.. فيديو

أكد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل أن هناك معسكرا خاصا باستاد الجيش ببرج العرب من أجل زيادة قدرات لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.



وأضاف الطويلة، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أنه لا يوجد صلة من جانبه في انتقال إبراهيم حسن صانع ألعاب نادي الاسماعيلي الي القلعة البيضاء قائلا "هذا الكلام ليس له صحة على الإطلاق".



وأكمل أنه لا يوجد بند في قانون الرياضة المصرية بانتقال لاعب إعارة لمدة ثلاث مواسم، مضيفا أن انتقال لاعب الدراويش الي نادي الزمالك لا يتم بدون موافقة ابناء نجوم المستقبل، موضحا أن في حالة انتقاله بدون علم نجوم المستقبل يعتبر تزويرا رسميا في قانون الرياضة المصرية وبمساعدة اتحاد الكرة المصري.



وأوضح رئيس نادي نجوم المستقبل ان جميع اعضاء مجلس ادارة نجوم المستقبل لن يتنازل عن الحصول على حقوق انتقال ابراهيم حسن إلى صفوف نادي الزمالك بدون علمه والموافقة على رحيله.

