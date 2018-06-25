طبيبة نفسية: المريض يقتل أسرته في هذه الحالات .. فيديو

قالت الدكتورة هالة حماد استشارى الطب النفسى، إنه توجد احتمالات كثيرة لقيام المريض النفسى بقتل أسرته مثلما فعل نجل الفنان الراحل مرسى أبو العباس مع أسرته.



وأضافت هالة حماد خلال مداخلة هاتفية لها مع فضائية "دى ام سى"، الاحتمال الأول قد يكون وصل نجل مرسى أبو العباس لحالة من الاكتئاب وصلت به لقتل أسرته خوفا عليهم من المعاناة من بعده، لافتة إلى أن فى مثل هذه الحالات يقوم الشخص بمحاولة قتل نفسه ولكنه يفشل وهذا لم يحدث من قبل نجل مرسى أبو العباس بعد القضاء على أسرته.



وأوضحت أن الاحتمال الثانى أنه قد يصاب رب الأسرة بحالة من الغيرة المرضية وهى عبارة عن غيرة شديدة من الرجل وشعوره بأن زوجته تخونه فيقوم بقتلها وقتل أولاده لانه يظن أنهم ليس أطفاله، أما الاحتمال الثالث قد يصاب الشخص المتزوج بحالة مرضية تسمى الزهام وهى شبيهة للانفصام، ويتخيل فى هذه الحالة ان زوجته هى التي تريد قتله ويظن أن أولاده يساعدوها على ذلك فيقوم بقتلهم أولا.

