خالد بيومي يفتح النار على اتحاد الكرة المصري بشأن محمد صلاح

أبدى خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي انزعاجه من انتشار الشائعات بشأن قرار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري اعتزال اللعب دوليا مع المنتخب المصري، مؤكدا أن مصر لا تملك منظومة كروية جيدة.



وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مهاجما اتحاد الكرة المصري: "نحن منظومة كروية فاشلة لأننا لا نعلم الاحتراف ولا نريد النجاح صعبان علينا أن نرى نجما عالميا بحجم صلاح".



يذكر أن انتشرت بعض الشائعات بشان اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا عقب استغلاله سياسيا بعد ظهوره مع رئيس الشيشان وحصوله على حق المواطنة الشيشانية.