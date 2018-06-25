خبيرة تغذية تقدم نصائح للمرأة للحفاظ على وزنها .. فيديو

قالت شريفة أبو الفتوح خبيرة التغذية العلاجية إن هناك طرقا كثيرة تستطيع من خلالها المرأة الحفاظ على نفسها من زيادة الوزن خاصة بموسم الصيف التي تتناول به النساء الكثير من الطعام.



وأضافت "شريفة أبو الفتوح" خلال استضافتها بفضائية "دي إم سي"، أن عدم الإفراط فى تناول الطعام مرة واحدة يحافظ على حجم المعدة وبالتالي لا تحدث زيادة فى الوزن، إضافة إلى أنه يمكن تناول بدائل الطعام على سبيل المثال تناول الفشار بدلا من البطاطس المحمرة، واستبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية.



وأكدت "شريفة أبو الفتوح" على ضرورة تغيير ثقافة تناول الطعام والاعتماد على بدائل صحية ولا تؤدى إلى زيادة الوزن.