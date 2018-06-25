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كأس العالم

حلمي طولان يطالب الجماهير بمساندة المنتخب قبل مواجهة السعودية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:29 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أبدى حلمي طولان نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق استياءه من ردود أفعال الجماهير تجاه هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بالإضافة إلى اللاعبين لعدم التأهل لدور الـ 16.

وأضاف طولان في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما حدث من لاعبي المنتخب والجهاز الفني هو إنجاز كبير لم يتحقق على مدار الأعوام الماضية.

وطالب نجم الزمالك السابق الجماهير المصرية وبعض مسؤولي الإعلام مساندة الفراعنة في لقاء الغد من أجل تحقيق الفوز على منافسه المنتخب السعودي والخروج بشكل يليق بهما أمام الجميع معربا عن تمنياته بتحقيق آمال الجماهير في كأس العالم القادم.

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