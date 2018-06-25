خبيرة تحذر من البلاستيك اللاصق لحفظ الأطعمة : يسبب السرطان والعقم

انتشرت العديد من التحذيرات من تعبئة المواد الغذائية في اطباق الفوم وتغطيتها بالبلاستيك الشفاف وتركها في الثلاجه كما يفعل جميع المتاجر الغذائية مع الخضروات والفواكه واللحوم حيث ان هذا البلاستيك الشفاف له خاصية التصاق عاليه جدا والذي يمثل خطر كبير.



واكدت استشاري التغذية والتجميل ولاء ابو الحجاج صحة هذه التحذيرات حيث البلاستيك اللاصق مصنوع من مادة pvc مضافا لها مواد تزيد ليونتها والتصاقها اسمها DEHP من اخطر واسوأ انواع البلاستيك المرتبطه بالاصابة بالخلل الهرموني والاصابة بالعقم ونقص الحيوانات المنوية واورام الثدي والبروستاتا بالاضافة لامراض القلب والسكر.



كما ان اطباق الفوم تعتبر كارثية لانها مصنوعه من مادة ps او البولي ستيرين المسببه لفقد السمع وسرطان الدم اذا وضع بها طعام ساخن او استخدمت في الشاي والقهوة او حفظ فيها الاكل لفترة طويلة.



ونصحت ابو الحجاج بعدم شراء اطعمة بكميات كبيرة حيث ان ذلك يكون الفطريات الغير مرئية علي الاطعمة واصبحت عادة شراء كميات كبيرة اكثر العادات الخاطئة عكس ماكان يفعل اباءنا واجددنا مما جعلهم يتمتعون بصحة جيدة.



كما نصحت عدم تعبئة الجبن واللانشون والحلاوة والاصناف الاخري في اطباق الفوم وترك البلاستيك الشفاف ملتصق بها او بمجرد وصول الطعام للبيت يجب إخلائه من البلاستيك الشفاف فورا ووضعه في العلب المخصصه لحفظ الطعام.





