جهود مكثفة لكشف غموض العثور على بقايا أجساد بشرية بالسويس

تكثف مباحث مديرية أمن السويس جهودها لكشف غموض حادث عثور العمال بجهاز نظافة السويس على مخلفات طبية وبقايا أحشاء وأجزاء أجساد بشرية داخل أحد صناديق القمامة بالطريق بحي الجناين بالسويس.



كان قد تلقى قسم شرطة الجناين بلاغا بالعثور على البقايا البشرية والمخلفات الطبية بالطريق وبصندوق القمامة، وانتقلت الشرطة إلى موقع العثور على المخلفات.



وقال محمود السيد موظف بجهاز النظافة بالسويس، إنه تم العثور على المخلفات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية وكميات كبيرة من مخلفات أدوات طبية داخل صندوق قمامة بقرية الخواطرة بحي الجناين خلال عملهم.



