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أخبار العالم

فورين بوليسي: هذا ما سيحدث بعد فوز أردوغان في الانتخابات

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الضوء على تداعيات فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا، أمس الأحد، مشيرةً إلى أن فوز أردوغان كان محتومًا لأنه خشي مصير رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، الذي اتهم بالفساد بعد الانتخابات الماليزية الأخيرة.

وأضافت المجلة في تقرير نشرته، أمس الأحد: "سعى أردوغان للفوز في الانتخابات بأي طريقة، فعندما دعا إلى هذه الانتخابات، خطط أن تشكل هذه الخطوة المرحلة الأخيرة من تحول تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، مع انتقال حصة كبيرة من الصلاحيات إلى الرئيس، ناهيك عنه أنه سيلغي مجلس الوزراء الحالي وسيعين مستشارين ونوابًا لإدارة البلاد، وفي حال بقي البرلمان تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم سيتحول دمية في يد أردوغان".

وتابعت: "أردوغان لا يترك شيئًا للصدفة، ولم تغب عنه أي تفاصيل صغيرة بشأن هذه الانتخابات لقد أجرى العديد من التغييرات على القانون الإنتخابي، بينها اثنان يمكن أن يغيرا قواعد اللعبة، الأول هو إلغاء إجراء يطلب ختم أوراق الإقتراع من المسئولين، وهو ما يفتح الطريق لإساءة الاستخدام بطرق واضحة".

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