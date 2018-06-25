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محافظات

إحالة 4 صيادلة بوحدة صحية بدسوق للتحقيق

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:51 ص
احالة 4 صيادلة بوحدة
احالة 4 صيادلة بوحدة صحية بدسوق للتحقيق
محمود زيدان
أحال اللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، 4 صيادلة بالوحدة الصحية بقرية كفر العرب للتحقيق.

وكان مساعد المحافظ قد فاجئ الوحدة الصحية بزيارة ميدانية، حيث فوجئ بأن الصيدلية مغلقة تمامًا وبمراجعة سجلات الحضور والانصراف تبين أن قوتها 12 طبيبًا وإداريًا، وغياب جميع الصيادلة البالغ عددهم 4 صيادلة.

وأكد مساعد محافظ كفر الشيخ أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في عملهم، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال هذه الواقعة.

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