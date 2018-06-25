النيابة تأمر بتشريج جثة عامل توفى داخل مخزن بالمعصرة

لقى عامل مصرعه إثر انشطار خرطوم أنبوبة لحام على جسده تسببت فى حدوث حروق بجسده وأصابته باختناق نتيجة تسرب الغاز داخل مخزن خردة بالمعصرة.



وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بإخطار النيابة العامة التى انتقلت فور وقوع الحادث الى مكان البلاغ وتم إجراء معاينة لمكان الواقعة وسؤال 4 من شهود العيان من زملائه.



وصرح المستشار احمد سليم رئيس نيابة حلوان بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة ما لم يكن هناك شبهه جنائية فى الحادث وكذا استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان العميد الدكتور حسام ابو زيد مأمور قسم شرطة المعصرة قد تلقى بلاغا بوفاة عامل داخل مخزن خردة بالمنطقة على الفور انتقل رجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير المباحث وتبين مصرع عامل فى العقد الثانى من عمره اثر استنشاقه كمية كبيرة من الغاز على اثر قطع فى خرطوم أنبوبة اللحام تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.