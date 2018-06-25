حدائق للأطفال و30 كرفانا للشباب بشارع السويس

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اجتماعًا لمناقشة عدة موضوعات ضمن خطة التطوير المتكاملة لأحياء السويس وإقامة مشروعات ترفيهية وحدائق وملاهي للأطفال ومتنزهات ورفع كفاءة عدة حدائق وعمل ميادين بمنطقة كورنيش السويس الجديد وتطوير بعض الشوارع.



واستمع المحافظ إلى عدة مقترحات لأماكن إنشاء الميادين ومداخل والمخارج التي تساعد على تيسير الحركة المرورية بالكورنيش الجديد، كذلك تم عرض المناطق التي تقام بها الحدائق العامة والملاهي وحدائق الاطفال وكافتيريات بحي السويس وحي فيصل، وطلب تحديد مناطق أخرى لإقامة حدائق للاطفال بباقي الأحياء.



وناقش المحافظ الأسلوب الأمثل لتطوير المنطقة أمام مصنع بلازا للحفاظ علي نظافتها بالتنسيق مع الشركة في المشاركة المجتمعية من أجل نظافة وتطوير الشارع.



واستمع حامد إلى شرح حول مشروع شارع السويس والذي يشمل اقامة كرفانات للشباب في عدة انشطة تضم المأكولات والمشروبات والايس كريم والمثلجات والتسالي.



وطلب المحافظ سرعة عمل الدراسات الكاملة للمشروعات ومراحل تسليمها والخدمات التي تقدم للشباب من خلال توفير فرص عمل لشباب السويس وتقديم تسهيلات وتحديد المكان الذي سيقام عليه المشروع بالمناطق المحددة بممشي بورتوفيق وشارع بورسعيد ومنطقة الباركينج بكونيش السويس وحديقة الخور.



وأكد المحافظ علي سرعة تحديد المناطق التي يقام عليها مشروع شارع السويس بباقي الأحياء والبدء علي مرحلتين بالتنسيق مع مشروع الشواطئ والشاليهات وحي السويس لتجهيز وتسليم الكرفانات من خلال قرعة لمن تنطبق عليه الشروط.



وأكد المحافظ على عمل دراسة وخطة قابلة للتنفيذ تشمل الجدول الزمني للثلاث مشروعات التي تم طرحها خلال الاجتماع وعرضها علي المحافظ خلال اسبوع.



وأشار المحافظ الي ان هذه المشروعات تهدف الي تجميل ونظافة الشوارع والميادين ضمن الخطة المتكاملة والتنسيق الحضاري لأحياء المحافظة ، كذلك توفير فرص عمل للشباب من خلال مشروع شارع السويس، مؤكدًا على ان أهمية الدراسات التي تتم لإقامة المشروعات هي لضمان نجاح واستمرار المشروع وخدمة شبابنا.



عقد اللقاء بقاعة اجتماعات المحافظة بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام التخطيط والمتابعة ومشروع الشاليهات والشواطئ والمكتب الفني والتخطيط العمراني والمرور وجهاز النظافة والتجميل والمتابعة والصرف الصحي والمجالس والجهات المعنية ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء.