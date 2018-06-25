مركز إبداع ببني سويف يواصل فعالياته الثقافية والفنية .. صور

واصل مركز الابداع بحديقة سعيد النجار "بكورنيش النيل- مدينة بني سويف" استقبال المواطنين من أبناء المحافظة، حيث تقام ملتقيات فنية وثقافية وأدبية تحت رعاية المحافظ، ويؤدي الموهوبون من الشباب والبراعم مقتطفات متنوعة، في أجواء مثالية تحيط بها المناظر الخلابة خاصة منظر النيل في المساء.



وحرص المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف على حضور جانبا من هذه الفعاليات مساء الأحد، في إطار دعمه لنجاح التجربة التي لاقت قبولا جماهيريا متميزا، حيث اقترح المحافظ هذه التجربة لتكون الحديقة متنفسا حضاريا يليق بالمواطن السويفي، ومركزا لإتاحة الفرصة أمام الموهوبين والمتميزين ثقافيا وفنيا وأدبيا ورياضيا وعلميا لإظهار مواهبهم وابداعاتهم ، والذي يعكس ايمانه بأن المجتمع السويفي يزخر بالمواهب والمبدعين في كل المجالات.



ووضعت المحافظة أيضا خطة لاستغلال موقع الحديقة في دعم التنمية داخل المحافظة، ضمن استراتيجية تحتوى على آليات استغلال واستثمار كل المقومات والموارد المتاحة في دائرة المحافظة أفضل استغلال بما يصب في مصلحة المجتمع السويفي.



واحتوى برنامج امس على فقرات متنوعة، أهمها اتاحة الفرصة للعديد من المواهب للظهور ولقاء الجماهير التي احتشدت بكثافة ملحوظة في سهرة مسائية على كورنيش النيل، حيث تنوعت المواهب ما بين تمثيل وتقليد ومنولوج وغناء وعزف على العود وشعر وفقرات موسيقية متميزة ، والتي لاقت كل الدعم والتشجيع من جماهير المواطنين.



ولوحظ اعجاب الحضور بفقرة العزف على العود ، والتي أعادت لدى الحاضرين ذكريات الزمن الجميل ، والتي أكدت أن بني سويف تحتضن العديد من المواهب الرائعة ، وأن أرضها أنجبت الكثير من الموهوبين والرواد في أكثر من مجال ، ومازالت لديها القدرة على منح الريادة لمصرنا الغالية في شتى مناحي الحياة.



حضر جانب من فعاليات امس النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب ، و لفيف من القيادات التنفيذية والرعاة لهذه التجربة الرائدة ، منهم اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب ، ومحمود مغربي رئيس المدينة ، ونيرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ، ومسؤولو الثقافة ومركز الإعلام ، وحشد من شباب جمعية من أجل مصر.