خبيرة تغذية تحذر من تناول أدوية السكر للتخسيس .. فيديو

قالت شريفة أبو الفتوح خبيرة التغذية، إنه من الأخطاء الشائعة بين السيدات هى تناول دواء السكر للتخسيس بالرغم من أنها ليست مصابة بمرض السكر، مشيرة إلى وجود بعض أنواع أدوية السكري تساعد على التخسيس.



وأضافت "شريفة أبو الفتوح" خلال استضافتها بفضائية "دى ام سى"، أنه من المعروف أن جميع الأدوية لها آثار جانبية، فيجب على النساء التى لا تعانى من مرض السكر عدم تناول دواء السكر، واتباع الطرق الصحية للتخسيس.



وأوضحت "شريفة أبو الفتوح" أن كل المنتجات الكيميائية لها آثار جانبية حتى الفيتامينات لها آثار جانبية ضار، ويجب على السيدات الحذر فالكثير من بدائل التخسيس متاحة أمامهم.