شاهد .. محافظ أسوان يطالب بوضع استيكرات التعريفة خارج وداخل السيارات

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتفقد النموذج الموحد لاستيكرات التعريفة الجديدة، موجهًا مدير إدارة المرور بضرورة أن يكون تركيب الاستيكر خارج وداخل زجاج سيارات السرفيس بمواصفاته المحددة مع إبراز الأجرة المقررة وكتابة خط السير بخط بارز وواضح للركاب فى مقدمة ومؤخرة السيارة حيث يعتبر ذلك من ضمن المواصفات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها عند الفحص الفنى ومنح وتجديد التراخيص.



ويأتي ذلك استمرارًا لجهود المحافظة لتحقيق الانضباط المرورى بمختلف المواقف مع الالتزام بالتعريفة الجديدة على جميع خطوط السير لسيارات السرفيس.



كما أعطى اللواء مجدى حجازى توجيهاته بضرورة مراعاة أن يكون تصميم الاستيكر بشكل مزدوج وفى موقع واضح على زجاج السيارة حتى يتثنى للركاب رؤيتها سواء من خارج أو داخل السيارة.



وعقب تفقده لنموذج الاستيكر الموحد على سيارات السرفيس عقد محافظ أسوان إجتماعًا لمناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بمشروع قرار مخالفة سيارات السرفيس بعدم الالتزام بوضع استيكر التعريفة الجديدة بالمواصفات المحددة ومحاسبة من لا يلتزم بذلك فى حدود القانون والسلطات المخولة من خلال التدرج فى محاسبة المخالفين والذى يمكن أن يصل إلى تطبيق الحجز الإدارى.



وقد حضر الاجتماع كل من السكرتير العام المساعد ومديرى إدارات المرور والمواقف والشئون القانونية.



وبعد عرض جميع الآراء والملاحظات الخاصة ببنود ومواد مشروع القرار سواء من الناحية الفنية أو القانونية أو التنفيذية وغيرها وجه المحافظ جميع المسئولين بضرورة التنسيق الكامل فيما بينها للانتهاء من صياغة القرار فى أقرب وقت تمهيدًا لإقراره وتطبيقه من مسئولى المرور وكافة الجهات المعنية من أجل تحقيق السيطرة المرورية المطلوبة وتحقيق الردع القانونى للمخالفين.