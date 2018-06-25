ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

شاهد .. محافظ أسوان يطالب بوضع استيكرات التعريفة خارج وداخل السيارات

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:39 ص
محافظ أسوان يطالب
محافظ أسوان يطالب بوضع إستيكرات التعريفة خارج وداخل السيارا
شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتفقد النموذج الموحد لاستيكرات التعريفة الجديدة، موجهًا مدير إدارة المرور بضرورة أن يكون تركيب الاستيكر خارج وداخل زجاج سيارات السرفيس بمواصفاته المحددة مع إبراز الأجرة المقررة وكتابة خط السير بخط بارز وواضح للركاب فى مقدمة ومؤخرة السيارة حيث يعتبر ذلك من ضمن المواصفات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها عند الفحص الفنى ومنح وتجديد التراخيص.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود المحافظة لتحقيق الانضباط المرورى بمختلف المواقف مع الالتزام بالتعريفة الجديدة على جميع خطوط السير لسيارات السرفيس.

كما أعطى اللواء مجدى حجازى توجيهاته بضرورة مراعاة أن يكون تصميم الاستيكر بشكل مزدوج وفى موقع واضح على زجاج السيارة حتى يتثنى للركاب رؤيتها سواء من خارج أو داخل السيارة.

وعقب تفقده لنموذج الاستيكر الموحد على سيارات السرفيس عقد محافظ أسوان إجتماعًا لمناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بمشروع قرار مخالفة سيارات السرفيس بعدم الالتزام بوضع استيكر التعريفة الجديدة بالمواصفات المحددة ومحاسبة من لا يلتزم بذلك فى حدود القانون والسلطات المخولة من خلال التدرج فى محاسبة المخالفين والذى يمكن أن يصل إلى تطبيق الحجز الإدارى.

وقد حضر الاجتماع كل من السكرتير العام المساعد ومديرى إدارات المرور والمواقف والشئون القانونية.

وبعد عرض جميع الآراء والملاحظات الخاصة ببنود ومواد مشروع القرار سواء من الناحية الفنية أو القانونية أو التنفيذية وغيرها وجه المحافظ جميع المسئولين بضرورة التنسيق الكامل فيما بينها للانتهاء من صياغة القرار فى أقرب وقت تمهيدًا لإقراره وتطبيقه من مسئولى المرور وكافة الجهات المعنية من أجل تحقيق السيطرة المرورية المطلوبة وتحقيق الردع القانونى للمخالفين.
شاهد .. محافظ أسوان يطالب بوضع استيكرات التعريفة خارج وداخل السيارات
شاهد .. محافظ أسوان يطالب بوضع استيكرات التعريفة خارج وداخل السيارات
شاهد .. محافظ أسوان يطالب بوضع استيكرات التعريفة خارج وداخل السيارات
شاهد .. محافظ أسوان يطالب بوضع استيكرات التعريفة خارج وداخل السيارات
شاهد .. محافظ أسوان يطالب بوضع استيكرات التعريفة خارج وداخل السيارات

ترشيحاتنا

لحظة اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخا فوق الرياض ..فيديو

مدافع الزمالك ينضم للإسماعيلي ..رسميا

دعم الشرعية: صواريخ الحوثيين تستهدف المناطق السعودية الآهلة بالسكان

احتجاجات ضد تزوير انتخابات الرئاسة التركية بمقاطعة بورصة.. صور

15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم

حبس سيدة ونجليها عاما في أول حكم بقضايا المواريث الجديد

أحمد موسى: لا يمكن الصمت على ما حدث لـ محمد صلاح .. فيديو

حكم من يكتفي بالوضوء دون الغسل لإنهاء بعض المهام

سي.إن.إن: فوز أردوغان بالانتخابات كارثة دولية

طبيبة نفسية: المريض يقتل أسرته في هذه الحالات .. فيديو

لجنة الكرة بالأهلي تعلن تشكيل الجهاز الفني لفريق 97

كارتيرون يستقر على استمرار رباعي الأهلي بمعسكر الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

فيديو

أحمد موسى: اتحاد الكرة دمر صلاح وارتكب جريمة بحقه .. فيديو
خبيرة تغذية تقدم نصائح للمرأة للحفاظ على وزنها .. فيديو
نادي المستقبل: لن نتنازل عن حقوق انتقال إبراهيم حسن للزمالك.. فيديو
طبيبة نفسية: المريض يقتل أسرته في هذه الحالات .. فيديو
طرح البرومو الدعائى لفيلم The Little Stranger .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟