شيليتش يتجاوز ديوكوفيتش ليحرز لقب بطولة كوينز للتنس

أنقذ مارين شيليتش المصنف الأول نقطة حسم المباراة قبل أن يتغلب على نوفاك ديوكوفيتش 5-7 و7-6 و6-3 ليحرز ثاني ألقابه في بطولة كوينز للتنس امس الأحد.



وهيمن شيليتش، الذي فاز باللقب اخر مرة عام 2012، على تبادل الكرة في البداية من الخط الخلفي لكنه فقد ست فرص لكسر ارسال منافسه في المجموعة الأولى ما سمح لديوكوفيتش بالعودة في النتيجة.



واقتنص اللاعب الصربي البالغ عمره 31 عاما فرصته للعودة للمباراة بفضل ضربتين أماميتين في الشوط 12 ليكسر ارسال شيليتش ويحسم المجموعة الأولى بعد ساعة واحدة.



وخسر ديوكوفيتش المتألق نقطة واحدة على ارساله الأول خلال المجموعة الثانية وبدا قريبا من الفوز باللقاء في الشوط التاسع لكن شيليتش رد بارسال قوي لينقذ نقطة حسم المباراة.



وتسبب خطأ مزدوج نادر على ارسال ديوكوفيتش بينما كانت النتيجة هي التعادل 4-4 في الشوط الفاصل في منح شيليتش الفرصة للعودة للمباراة وسيطر اللاعب الكرواتي عليها بعد ذلك عبر الفوز في الثلاث النقاط التالية ليفرض على منافسه خوض مجموعة ثالثة وحاسمة.



وباستعادة تألقه بدا شيليتش مرتاحا وكسر ارسال منافسه مرة واحدة في المجموعة الأخيرة ليحرز لقبه الأول هذا العام.



وقال شيليتش على جانب الملعب "كان انتصارا خاصا بالنسبة لي لانه سنحت لي نقطة لحسم المباراة ولم استغلها. كانت مباراة صعبة ولم اقتنص اي كسر للارسال حتى المجموعة الأخيرة.



"مررت بوقت عظيم خلال هذه البطولة. انتظرت لست سنوات لكي أضع يدي على جائزة البطولة. الجماهير كانت رائعة وسأعود كل عام".



وأضاف "كان من الرائع رؤية نوفاك يعود من جديد ونأمل جميعا ان يعود لقمة مستواه ثانية".



وربما يمنح أول نهائي يبلغه خلال نحو عام الثقة للاعب الصربي قبل خوضه بطولة ويمبلدون الشهر المقبل.



وقال ديوكوفيتش "يجب أن ارى الايجابيات لانني لم أخض اي مباراة نهائية خلال نحو عام.



"جاءت هذه المباراة في الوقت المناسب لان ويمبلدون هي أرفع البطولات مكانة وشهرة في رياضة التنس"