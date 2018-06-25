على الحجار على مسرح الساقية الأربعاء المقبل

يقدم المطرب الكبير على الحجار حفله الشهرى بساقية الصاوى آخر أربعاء فى الشهر الجاري والموافق 27 من يونيو الساعة التاسعة مساءً.



أثبت على الحجار نجاحه فى الثمانينيات عندما أطلق ألبوم "فى قلب الليل" قاصدًا به أن يكون نقطة تحول فى مسار الأغنية المصرية على مستوى التنفيذ الموسيقى الحديث المستفيد من التقنيات الجديدة، وعلى مستوى الصياغة الموسيقية بألحان كل من "مودى الإمام" و"أحمد الحجار" لهدف مهم هو تحرير القوالب الشعرية للغناء المصرى باللهجة العامية بعدما أدرك -وقتها– بفطنة يثنى عليها أن الابتذال صار أكثر شراسة فى غزوة للأغنية العامة، وفى هذا الألبوم حاول على الحجار مقاومة الأغنيات التى بدأت تتسرب إلى وجدان المستمع بقصد تخريبه.



وبعدها نجح نجاحًا كبيرًا وقدم ألبوماته وشارك فى العديد من المسرحيات والمسلسلات والأفلام، فعلى الحجار هو مشوار طويل من الإبداع والتميز والرقى والبساطة.

