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أخبار العالم

شركة سياحة أسترالية تبدأ رحلاتها إلى مصر بعد توقف 4 سنوات

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت شركة "إيفرجين تورز" السياحية الاسترالية العالمية عن أنها ستبدأ أولى رحلاتها إلى مصر بعد توقف دام حوالي 4 سنوات، مشيرةً إلى أن هناك طلبات متزايدة من السياح الاستراليين للتوجه إلى مصر بعد انتعاش قطاع السياحة لديها في الآونة الأخيرة.

ونقل موقع "ترافل ويكلي" السياحي عن مدير قطاع المبيعات والتسويق بالشركة، إنجوس كريشتون، قوله: "دشن إيفرجين أولى رحلاتها إلى مصر بعد انقطاع في الرحلات استمر لأكثر من 4 أعوام، وأيضًا دشنت الشركة رحلات إلى الأردن، بيد أن هناك طلبًا متزايدًا من قبل السياح الاستراليين للذهاب إلى تلك الوجهتين، واستكشاف أجمل الآثار الموجودة على أراضيهما".

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة إعلانًا دعائيًا للرحلة المقررة إلى مصر، وعليه صورة أبو الهول، فيما سيشمل برنامج الرحلة إلى مصر، زيارة إلى أهرامات الجيزة والمتحف المصري ومدينة الأقصر ومعبد حتشبسوت، وجولة شاملة في محافظة أسوان وبلاد النوبة.
شركة سياحة أسترالية تبدأ رحلاتها إلى مصر بعد توقف 4 سنوات

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