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ننشر تشكيل قطاع ناشئى كرة القدم بنادي كفر الشيخ

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:53 ص
ننشر تشكيل قطاع ناشئ
ننشر تشكيل قطاع ناشئ كرة القدم بنادي كفر الشيخ
محمود زيدان
اعتمد مجلس إدارة نادي كفر الشيخ برئاسة أشرف أبو حليمة، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين لكرة القدم بقيادة أشرف طلحة، مديرًا فنيًا للقطاع، بإشراف حمادة السقا ومجدي الزواوي، عضوي مجلس الإدارة.

و يضم التشكيل الجديد لقطاع الناشئين عبدالمعطي الجزار، معدًا بدنيًا، وشريف رضا، مديرًا إداريًا، ومحمود الشناوي، إداريًا، ومدحت حسين و إبراهيم الزنجا، و فتحي النباصي ، مدربين لحراس المرمى، ويضم الجهاز الطبي الدكتور محمود سلطح والدكتور محمد فوزي عمر.

وبالنسبة للأجهزة الفنية ، فقد تولى مهام تدريب مواليد 97 أسامة حبيب ومحمد العدوي، ومواليد 99 عبد الحميد إبراهيم، وهيثم محارب، ومواليد 2001 م أشرف الزواوي، وكمال سعد، ومواليد 2000م أحمد حسن تريزيجيه، ومواليد 2002 و2003 أشرف سعيد، و2004 عصام البذرة.

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