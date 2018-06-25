أردوغان يتبجح بعد فوزه بالانتخابات: سنكون أقوى دولة في العالم

أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتصريحات استفزازية بعد فوزه وحلفه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا، أمس الأحد، زاعمًا أنه سيجعل من بلاده أقوى دولة في العالم.



ونقلت قناة "تي.آر.تي. التركية عن أردوغان قوله، خلال خطاب ألقاه أمام مقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، منذ قليل: "سنكون عازمين وصارمين في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية وسنكون في جميع المحافل الدولية جاعلين من هذه الدولة في المراتب العليا، وسيكون صوت الآذان مرفوعا في جميع مآذن هذه الدولة".



وأضاف: "الجمهورية التركية غير مستعدة لإضاعة ثانية من عمرها وسنعمل ليل نهار من أجل أن نكون نموذجا يحتذى به، وعلى مدى 16 عاما كان شعارنا أن ينتخب من يقوم بخدمة الشعب لا من يحيك المؤامرات".



وحصل أردوغان، على أكثر من 53.21 % من أصوات الناخبين، بعد فرز أكثر من 90 % من الأصوات بانتخابات الرئاسة، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.