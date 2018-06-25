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ثقافة

وزير الآثار يطالب التنظيم والإدارة بالموافقة على رفع الجهود للعاملين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:49 ص
د.خالد العناني وزير
د.خالد العناني وزير الأثار
علاء المنياوي
بعث د.خالد العناني وزير الآثار بخطاب إلي الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة على رفع نسبة الجهود غير العادية للعاملين بوزارة الآثار، وذلك من 170% إلي 250%، على أن يكون تمويل هذه الزيادة من التمويل الذاتي للوزارة.

وعلل العناني في خطابه أسباب هذا الطلب بضعف الأجر الذي يتقاضاه معظم العاملين بالوزارة، وهم يقومون بالأعمال المنوطين بها على أكمل وجه، ما أدي لإنجاز العديد من المشروعات والاكتشافات الأثرية، وبالتالي زيادة أعداد الزائرين مما يؤدي إلى تضاعف مجهودات العاملين بالوزارة.

وأوضح العناني أن وزارة الآثار سبق وأن خاطبت جهاز التنظيم والإدارة، للموافقة علي رفع نسبة الجهود الغير عادية للعاملين بالآثار من 170% إلى 250%، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلي للآثار بجلسته بتاريخ 20-8-2015.

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