شاهد .. أول سعودية تشارك في سباقات فورمولا 1

شاركت أول سعودية في سباق لقيادة السيارات العالية السرعة، أمام آلاف المشجعين وذلك تزامنًا مع احتفال السعوديات بالقيادة رسميا.



وقادت المتسابقة السعودية "أسيل الحمد" إحدى سيارات رينو في سباقات "فورمولا 1" حول حلبة سباق جائزة فرنسا الكبرى.



وقالت أسيل:"اليوم لا يتعلق فقط بالاحتفال بعهد جديد للنساء في قيادة السيارات، لكنه أيضا يوم ميلاد السيدات في رياضة السيارات في السعودية".



وأضافت: "أهم شيء أتطلع إليه هو أن أرى الجيل القادم والفتيات الصغيرات يحاولن ممارسة رياضة السيارات".

