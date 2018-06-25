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أخبار العالم

مواطن تركى يختار بوتين بديلا لأردوغان في الانتخابات الرئاسية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قالت صحيفة "هابرترك" التركية، اليوم الاثنين، إن أحد المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا، أمس الأحد، اختار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بديلًا عن نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وأضافت القناة أن أحد أعضاء لجنة انتخابية في مدينة أنطاليا التركية، اندهش عندما فتح صناديق الاقتراع والبدء في فرز الأصوات، حيث تفاجئ بوجود إحدى الاستمارات وقد كتب عليها بخط اليد اسم الرئيس الروسي وبجانبه كلمة "evet" بالتركية وتعني "نعم".

وأشارت القناة إلى أنه تم احتساب الصوت "باطل".

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