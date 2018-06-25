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مساعد وزير الداخلية للتموين يتفقد سوق الجملة بـ6 أكتوبر .. ويشدد على عدم رفع الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بسعرها الحقيقى .. ويجتمع بكبار التجار بمقر الإدارة .. فيديو وصور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
مدير شرطة التموين :
الإدارة تبحث عن توفير السلع للمواطنين بسعرها الحقيقي
عقدنا عدة لقاءات مع تجار الجملة لحثهم على عدم رفع الأسعار
تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفين فى الأسواق
يعقد لقاء مع كبار التجار بمقر شرطة تموين الجيزة

قام اللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بجولة تفقد خلالها سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر رافقه خلالها قيادات الإدارة للتأكد من توافر السلع في السوق بما يكفى متطلبات المواطنين، والتأكد من جودتها وعدم المغالاة فى أسعارها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال اللواء أنور السعيد خلال جولته بالسوق، إن الإدارة تبحث عن توفير السلع للمواطنين بسعرها الحقيقي، مضيفا أنه عقد عدة لقاءات مع تجار الجملة خلال الفترة الماضية لحثهم على عدم رفع الأسعار، مؤكدا أنه سيتم تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفين فى الأسواق.

عقب انتهاء الجولة تم عقد لقاء مع كبار التجار بمقر شرطة تموين الجيزة بالسوق وتناول اللقاء ضرورة قيامهم بواجبهم الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتخفيف العبء على جمهور المستهلكين، وذلك بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وعدم استغلال ارتفاع أسعار المواد البترولية فى رفع الأسعار بطريقة مغالى فيها، ومدارسة الآليات المطلوبة لتحقيق استقرار الأسعار.

وفى نهاية اللقاء رحب الجميع بتعاونهم والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل من خلال توفير كافة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة مع تقليل هامش الربح وتخفيض الأسعار لتلبية إحتياجات كافة المواطنين.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار والتصدى للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الغذائية.
مساعد وزير الداخلية للتموين يتفقد سوق الجملة بـ6 أكتوبر .. ويشدد على عدم رفع الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بسعرها الحقيقى .. ويجتمع بكبار التجار بمقر الإدارة .. فيديو وصور
مساعد وزير الداخلية للتموين يتفقد سوق الجملة بـ6 أكتوبر .. ويشدد على عدم رفع الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بسعرها الحقيقى .. ويجتمع بكبار التجار بمقر الإدارة .. فيديو وصور
مساعد وزير الداخلية للتموين يتفقد سوق الجملة بـ6 أكتوبر .. ويشدد على عدم رفع الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بسعرها الحقيقى .. ويجتمع بكبار التجار بمقر الإدارة .. فيديو وصور

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